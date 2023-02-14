В Башкирии внедрят Концепцию раздельного сбора мусора

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, ведомству также предстоит сформировать план мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к раздельному сбору отходов.

На совещании в правительстве премьер-министр обратил внимание на то, что к 2030 году республике в соответствии с поручением президента РФ необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов и в два раза снизить объем отходов, направляемых на захоронение.

- В прошлом году закуплено свыше 11 тысяч контейнеров. Регоператорами приобретены и установлены в магазинах и образовательных учреждениях 16 фандоматов для приема пластиковых бутылок, функционируют пункты приема вторичных материальных ресурсов на возмездной основе. При этом система раздельного накопления отходов развивается неравномерно, — отметил Андрей Назаров.

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов сообщил, что в рамках разработанной концепции собственники помещений в многоквартирных домах могут сдавать вторичные материальные ресурсы через управляющие компании и таким образом возместить расходы на общедомовые нужды. А юрлица в случае раздельного обращения вправе заключать договоры на коммерческий учет ТКО в зависимости от количества и объема контейнеров.

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