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ЖКХ
Вчера, 16:27

В Башкирии определили победителей конкурса на лучший новогодний городок

На оперативном совещании в правительстве РБ и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова подвела итоги республиканского конкурса «Лучший новогодний городок».

В Башкирии определили победителей конкурса на лучший новогодний городок
В Башкирии определили победителей конкурса на лучший новогодний городок

Как рассказала спикер, всего в Башкирии в эту зиму построили 1297 новогодних городков, а также установили 2156 елок и более двух тысяч арт-объектов. Муниципалитеты РБ подали 63 заявки на конкурс городков, а члены жюри подвели итоги в нескольких номинациях.

Так, в номинации "Лучший новогодний городок на придомовой территории многоквартирного дома" первое место занял дом № 16 в 35-м микрорайоне Октябрьского, второе - дом №14 на улице Советской Янаула и первое - дом № 31 на ул. Мелеузовской Уфы. По сельским поселениям лучшими стали Аскинский, Татышлинский и Кугарчинский районы. Среди городских поселений победили Янаул, Мелеуз и Бирск, а среди городских округов - Нефтекамск, Салават и Октябрьский. В отдельной номинации подвели итоги среди районов Уфы: на первом месте - Ленинский район, на втором - Демский, на третьем - Кировский.

Также конкурсная комиссия отметила активных участников: совет дома № 1/11 на ул. Курчатова в Агидели, Стерлитамак и Чекмагушевский район.

Победители, занявшие первые места, в зависимости от номинации получит денежные призы в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Чуть меньшие суммы достунутся обладателям дипломов второй и третьей степени.

Фото: скриншот видеозаписи оперативного совещания в правительстве РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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