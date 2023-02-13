Снега нет, но он есть: Елена Прочаковская

Лидируют жалобы (67 процентов) на чрезмерную плату за коммунальные услуги, а также жалобы на бездействующие управляющие компании. Последние обвиняются в плохой уборке дворов от снега. И хотя снежные осадки обходят республику стороной вот уже месяц, январский снег с многих дворов так и не убран. Здесь большинство обращений поступило от жителей Уфы, причем, лидирует со знаком минус Кировский район, отметила Елена Прочаковская.

Не довольны жители республики и уборкой дорог. И если федеральные, региональные трассы нареканий сейчас не вызывают, то муниципальные дороги требуют скорейшего вмешательства отвечающих за уборку компаний, доложила начальник коммуникационного управления.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.