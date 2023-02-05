Во всех домах Уфы оборудуют уголки безопасности

В каждом подъезде появится стенд с информационными материалами о порядке действий горожан при чрезвычайной ситуации. При сканировании QR-кода загрузится видео «Пожар в многоквартирном доме. Как действовать».

– В нештатной ситуации люди теряются и не знают, как себя вести, начинают допускать смертельные ошибки. Сейчас при входе в подъезд мы видим только рекламу: пиццы, одежды, а самого главного, что касается гражданской обороны, у нас пока нет, – подчеркнул Сергей Кожевников.

Размещение стендов возложат на управляющие компании.

- Это не великие деньги: заказать информационную доску, закрепить ее на входной группе, перед лифтом или в тамбуре, хорошо оформить. Должен быть ясный, четкий стандарт. Все правила безопасности написаны кровью, – отметил вице-мэр.

Фото: Администрация Уфы.