Ратмир Мавлиев рассказал, когда в Уфе запустят новый снегоплавильный пункт

«Проведена большая работа по переустройству инженерных сетей. Приступаем к бетонированию основания установки. Идем по графику. На объекте ежедневно порядка 10 единиц техники, 30 человек. В начале марта планируем запустить объект», - подчеркнул мэр Уфы.

Напомним, что проект снегоплавильного пункта разработан в Уфе. Снежная масса будет плавиться в специальных камерах с использованием тепла канализационных стоков, а вода будет отводиться в городской канализационный коллектор.

Мощность объекта составит 1200 кубометров снега в сутки, одновременно смогут разгружаться пять машин.