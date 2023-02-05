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Вчера, 14:31

Ратмир Мавлиев рассказал, когда в Уфе запустят новый снегоплавильный пункт

Глава администрации столицы побывал на строительстве снегоплавильни на улице Сагита Агиша и сообщил об этом в соцсетях.

Ратмир Мавлиев ВК
Фото:Ратмир Мавлиев ВК

«Проведена большая работа по переустройству инженерных сетей. Приступаем к бетонированию основания установки. Идем по графику. На объекте ежедневно порядка 10 единиц техники, 30 человек. В начале марта планируем запустить объект», - подчеркнул мэр Уфы.

Напомним, что проект снегоплавильного пункта разработан в Уфе. Снежная масса будет плавиться в специальных камерах с использованием тепла канализационных стоков, а вода будет отводиться в городской канализационный коллектор.

Мощность объекта составит 1200 кубометров снега в сутки, одновременно смогут разгружаться пять машин.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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