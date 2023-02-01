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В Башкирии создается стратегия по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

В строительную отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство в Башкирии планируется внедрить цифровые инструменты, перевести основные процедуры в электронный вид и сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла.

В Башкирии создается стратегия по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
В Башкирии создается стратегия по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

В Башкирии создается стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. На совещании в правительстве республики прозвучало, что результатом этой работы станут 8 реализованных проектов комплексного развития территорий. Планируется построить 23 млн кв. м жилья из расчета в среднем 34,5 кв. м на человека.

«Основная цель – создание комфортных условий для проживания и жизнедеятельности наших граждан. В рамках стратегии предполагается провести системную работу по трансформации строительной отрасли и ЖКХ», - отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров на совещании, посвященном обсуждению данного вопроса.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, строительство новых водопроводных сетей, повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

Напомним, в прошлом году в Башкирии введено более 3 млн кв. метров жилья.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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