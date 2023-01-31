В Башкирии за неделю произошли четыре коммунальные аварии

В Белорецке из-за аварии на семь с половиной часов отключили отопление в 14-ти многоквартирных домах и в двух социально значимых объектах. В Бирске жителям двух многоквартирных домов и 42-х частных строений, где проживают 122 человека, на восемнадцать часов отключили холодную воду. Аналогичная ситуация произошла в Архангельском районе, там столько же времени ждали ликвидации аварии обитатели 31-го частного дома. Также без холодной воды на одиннадцать часов остались 360 жителей 120-ти частных домов в Белокатайском районе.

В Уфе также не обошлось без коммунальных инцидентов: за минувшую неделю здесь было зафиксировано 16 отключений ресурсов в 71-м доме, где проживают свыше 15-ти тысяч потребителей. Однако все аварии в столице удалось устранить в пределах нормы по времени.

«С начала текущего года по республике зафиксировано 339 случаев аварийных отключений коммунальных ресурсов. Из них 65 процентов пришлось на электроснабжение, 22 процента — ХВС, 7 процентов — ГВС, 5 процентов — на теплоснабжение, и один процент — на газоснабжение», — отметила Ирина Голованова.