-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 18:00

В Башкирии за неделю произошли четыре коммунальные аварии

Об аварийных отключениях коммунальных ресурсов, при которых жители ряда городов и районов республики на долгое время остались без тепла и воды, сообщила на оперативном правительственном совещании и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова.

В Башкирии за неделю произошли четыре коммунальные аварии
В Башкирии за неделю произошли четыре коммунальные аварии

В Белорецке из-за аварии на семь с половиной часов отключили отопление в 14-ти многоквартирных домах и в двух социально значимых объектах. В Бирске жителям двух многоквартирных домов и 42-х частных строений, где проживают 122 человека, на восемнадцать часов отключили холодную воду. Аналогичная ситуация произошла в Архангельском районе, там столько же времени ждали ликвидации аварии обитатели 31-го частного дома. Также без холодной воды на одиннадцать часов остались 360 жителей 120-ти частных домов в Белокатайском районе.

В Уфе также не обошлось без коммунальных инцидентов: за минувшую неделю здесь было зафиксировано 16 отключений ресурсов в 71-м доме, где проживают свыше 15-ти тысяч потребителей. Однако все аварии в столице удалось устранить в пределах нормы по времени.

«С начала текущего года по республике зафиксировано 339 случаев аварийных отключений коммунальных ресурсов. Из них 65 процентов пришлось на электроснабжение, 22 процента — ХВС, 7 процентов — ГВС, 5 процентов — на теплоснабжение, и один процент — на газоснабжение», — отметила Ирина Голованова.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: g[email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика