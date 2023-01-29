В Уфе запланировано отключение горячей и холодной воды

Отключения в период с 31 января по 2 февраля коснуться Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов столицы республики.

Аварийный участок водопроводной трубы на улице Максима Рыльского будут ремонтировать 31 января. Весь день с 10:00 до 22:00 не будет холодной воды в некоторых домах на этой улице, в.домах на улице 50 лет СССР, Менделеева, по Лесному проезду и по бульвару Молодежи.

В поселке Тимашево водопровод не будет работать 1 февраля с 10:00 до 20:00. Без воды останутся частные дома и организации, расположенные на улице Тимашевской, Ташкентской, Сумской, Таманской, Курильской, Березниковской, Казбекской, Балкинской, Буздякской, Горловской, Прокопьевской, Нальчиковой, Ковалевской, Кумертауской, Тернопольской, Андижанской, Шахтинской и Сызранской.

В Калининском районе потребителей отключат от водопровода 2 февраля — с 12:00 до 22:00. Там будут ремонтировать аварийный участок линии. Без холодной воды останутся многоквартирные и частные дома по улице Мечетлинской.

Фото: из открытых источников.