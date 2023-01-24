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Вчера, 14:30

В Башкирии утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

Региональная программа, рассчитанная на 2023–2027 годы, одобрена на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

В Башкирии утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
В Башкирии утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

– Высокий износ инженерных сетей становится первопричиной возникновения аварийных ситуаций, поэтому федеральный центр поручил регионам утвердить пятилетние программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Бюджет программы – 5 млрд 887 млн рублей, из них федеральная часть – 4 млрд 121 млн рублей, или 70 процентов, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

В 2023 – 2024 годах планируется реализовать 91 мероприятие. Большая их часть подразумевает капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. При включении объектов в программу учитывались их износ, высокая аварийность и необходимость синхронизации с программами благоустройства.

Всего программа предусматривает модернизацию 435 километров сетей, в том числе 315 километров водопроводов.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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