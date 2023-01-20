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В Уфе новый снегоплавильный пункт построят к концу зимы

Мощность плавильни на улице Сагита Агиша составит 1200 кубометров снега в сутки, сообщили в администрации города.

В Уфе новый снегоплавильный пункт построят к концу зимы
В Уфе новый снегоплавильный пункт построят к концу зимы

Сейчас в Уфе действует один снегоплавильный пункт на улице Трамвайной, и он с объемами не справляется. Каждый день из города вывозится 10 - 15 тысяч кубометров снега. Требуется как минимум пять пунктов по утилизации снега, что позволит снизить транспортные расходы и ускорить очистку улиц.

Муниципальный контракт на строительство снегоплавильни на улице Сагита Агиша был заключен два месяца назад. По договору объект планировалось сдать в середине нынешнего года. Однако сейчас вместе со специалистами мэрии строители прорабатывают возможность введения полигона уже нынешней зимой.

Проект, разработанный в Уфе, в своем роде первый. Он предусматривает плавление снежной массы в специальных камерах с использованием тепла канализационных стоков. Образовавшаяся вода будет стекать в канализационный коллектор.

Вторая очередь объекта предусматривает запуск на снегоплавильном пункте еще одной установки мощностью 1200 кубометров снега.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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