В Дюртюлях на федеральные средства благоустроят набережную

Проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года. На его реализацию город получит 85 млн рублей.

Предполагается, что новая набережная вернет городу функцию речных ворот республики. Кроме того, на этой площадке сможет развиваться малый и средний бизнес. Для жителей набережная станет местом притяжения и современной зоной отдыха. Здесь будут сооружены пирсы, прогулочные и велосипедные дорожки, спортивная, детская и событийная площадки.

Проект предусматривает не только обустройство общественного пространства, но и его соединение с центром города - парком Матросова, главной площадью и сквером Мусина. Здесь появится пешеходный маршрут.