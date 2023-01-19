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ЖКХ
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В Дюртюлях на федеральные средства благоустроят набережную

Работы по созданию современного общественного пространства начнутся весной нынешнего года, сообщили в министерстве ЖКХ.

В Дюртюлях на федеральные средства благоустроят набережную
В Дюртюлях на федеральные средства благоустроят набережную

Проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года. На его реализацию город получит 85 млн рублей.

Предполагается, что новая набережная вернет городу функцию речных ворот республики. Кроме того, на этой площадке сможет развиваться малый и средний бизнес. Для жителей набережная станет местом притяжения и современной зоной отдыха. Здесь будут сооружены пирсы, прогулочные и велосипедные дорожки, спортивная, детская и событийная площадки.

Проект предусматривает не только обустройство общественного пространства, но и его соединение с центром города - парком Матросова, главной площадью и сквером Мусина. Здесь появится пешеходный маршрут.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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