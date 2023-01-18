В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши

В 28 домах в рамках капитального ремонта заменят рулонные крыши, в 23 домах - шатровые. Комплекс работ подразумевает ремонт деревянных конструкций крыш и железобетонных стропил и настилов, замену покрытий, систем водоотвода, надкровельных элементов, слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства.

Также будут обновлены лазы и продухи, колпаки на оголовках вентиляционных шахт, ограждения на кровле и другие элементы.

Список домов, где пройдет ремонт, можно увидеть ниже.

Фото: Администрация Уфы.