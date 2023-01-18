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Сегодня, 10:02

В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши

В список домов, где в нынешнем году запланировано отремонтировать крыши, вошел 51 многоквартирный дом, сообщили в администрации столицы.

В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши
В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши

В 28 домах в рамках капитального ремонта заменят рулонные крыши, в 23 домах - шатровые. Комплекс работ подразумевает ремонт деревянных конструкций крыш и железобетонных стропил и настилов, замену покрытий, систем водоотвода, надкровельных элементов, слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства.

Также будут обновлены лазы и продухи, колпаки на оголовках вентиляционных шахт, ограждения на кровле и другие элементы.

Список домов, где пройдет ремонт, можно увидеть ниже.

Фото: Администрация Уфы.

В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши
В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши
В Уфе назвали адреса домов, где отремонтируют крыши
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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