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Вчера, 16:09

В Уфе состоится брифинг по аварийным отключениям электричества

Брифинг по ситуации, сложившейся с подачей электроэнергии в морозы, и принимаемым мерам состоится 18 января в информационном агентстве «Башинформ».

В Уфе состоится брифинг по аварийным отключениям электричества
В Уфе состоится брифинг по аварийным отключениям электричества

Свое видение решения проблемы изложат первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов, замначальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров, руководители электросетевых организаций.

Напомним, что аномально низкая температура воздуха привела к отключению электричества в ряде муниципалитетов, что вызвало поток жалоб. Глава республики назвал претензии граждан справедливыми и поручил разобраться в ситуации.

Фото из открытых источников.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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