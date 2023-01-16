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ЖКХ
Вчера, 16:45

В Башкирии главные проблемы — общественный транспорт, отключение электроэнергии и снег во дворах

За минувшую неделю информсистема Центра управления республикой зарегистрировала в соцсетях 6 тысяч 123 обращения, сообщила на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

В Башкирии главные проблемы — общественный транспорт, отключение электроэнергии и снег во дворах
В Башкирии главные проблемы — общественный транспорт, отключение электроэнергии и снег во дворах

Сегодня жителей республики больше всего тревожат вопросы сферы ЖКХ. По ним поступило 1 232 обращения. Здесь людей волнует прежде всего качество отопления, плата за коммунальные услуги, отсутствие света и воды, а также плохое содержание многоквартирных домов.

И если жалоб по поводу ненадлежащей уборки снега во дворах становится меньше, то количество нареканий на работу общественного транспорта увеличилось. Также стало больше обращений относительно соцобслуживания, поскольку начался период выплат. К уже существующим добавились новые и у людей, в связи с этим, возникает масса вопросов.

«По поводу отключений электричества жители совершенно справедливо возмущались. Вы занимаетесь этим вопросом?» — поинтересовался глава республики Радий Хабиров у заместителя премьер-министра правительства РБ — министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Александра Шельдяева.

Чиновник ответил, что в Иглино и Осоргино, где отключали электроэнергию, в настоящее время строят новые подстанции. Срок ввода в эксплуатацию первой — в начале текущего года, второй — в начале 2024 года. В Нагаево вопрос решается совместно с бирскими электросетями. Кроме того, с 7 по 11 января в связи с морозами был введен единый режим «Холод»: постоянно дежурила усиленная бригада. При этом все 42 территориальные сетевые организации находятся на контроле.

В свою очередь глава республики предложил организовать с Александром Шельяевым брифинг, чтобы он подробно рассказал представителям СМИ, какие именно меры принимаются. А по поводу общественного транспорта было поручено выяснить, жители каких населенных пунктов больше всего страдают. «В 30-градусный мороз попробуйте, постойте хотя бы пять минут на остановке», — предложил Радий Хабиров членам правительства.

И поручил ответственным лицам по теме транспорта синхронизироваться: Елена Прочаковская формулирует проблему, глава минтранса региона Алексанр Клебанов — ее решение. А на заседании «Транспортного часа», чтобы все внесли уже конкретные предложения.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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