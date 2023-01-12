В Башкирии жителям предложили оформить субсидию на услуги ЖКХ

Рассчитывать на поддержку могут граждане, плата за «коммуналку» у которых превышает максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Для многодетных и неполных семей это 13 процентов, для одиноко проживающих людей старше 70 лет – 16 процентов, для одиноко проживающих мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет – 18 процентов, для иных категорий – 20 процентов.

Подробности и список необходимых документов можно найти на сайте республиканского центра социальной поддержки населения, а оформить субсидию – в филиалах центра.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.