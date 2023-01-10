Жителей Башкирии освободят от сбора справок для компенсации за капремонт

Как говорится в пояснительных документах к законопроекту, жители Башкирии будут освобождены от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт. Государственные органы больше не вправе требовать от граждан различные справки по этому поводу. Всю информацию соответствующие учреждения станут получать самостоятельно в ходе межведомственного электронного взаимодействия.

- Сегодня основные услуги переведены в онлайн-формат, в министерствах и ведомствах сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Урегулируем этот момент на законодательном уровне, - поясняет председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.