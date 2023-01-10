-24 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 10:54

Жителей Башкирии освободят от сбора справок для компенсации за капремонт

Депутаты Госсобрания РБ планируют рассмотреть законопроект, освобождающий жителей Башкирии от сбора документов на компенсацию платы за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев региона.

Жителей Башкирии освободят от сбора справок для компенсации за капремонт
Жителей Башкирии освободят от сбора справок для компенсации за капремонт

Как говорится в пояснительных документах к законопроекту, жители Башкирии будут освобождены от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт. Государственные органы больше не вправе требовать от граждан различные справки по этому поводу. Всю информацию соответствующие учреждения станут получать самостоятельно в ходе межведомственного электронного взаимодействия.

- Сегодня основные услуги переведены в онлайн-формат, в министерствах и ведомствах сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Урегулируем этот момент на законодательном уровне, - поясняет председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика