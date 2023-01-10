В пяти городах Башкирии приступят к созданию новых общественных пространств

В список счастливчиков попали Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Янаул и Мелеуз. На создание общественных пространств в этих городах выделена немалая сумма – 435 млн рублей.

Кроме того, продолжатся работы еще в шести городах - Белебее, Бирске, Кумертау, Межгорье, Стерлитамаке и Туймазах, где в минувшем году выполнен первый этап. Их планируется завершить до 1 августа 2023 года.

До 1 июня будут поданы еще восемь заявок от городов, не прошедших отбор на предыдущих конкурсах. Помимо них, средства на благоустройство могут получить еще три города – Октябрьский, Нефтекамск и Салават, которые тоже намерены заявиться на конкурс.

- Нужно участвовать в этих конкурсах. Мы 27 раз побеждали, и это очень здорово, это один из лучших результатов в Российской Федерации. Надо и дальше выигрывать, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Фото: Министерство ЖКХ.