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ЖКХ
Сегодня, 15:02

В пяти городах Башкирии приступят к созданию новых общественных пространств

Реконструкция начнется в городах – победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года, сообщила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.

В пяти городах Башкирии приступят к созданию новых общественных пространств
В пяти городах Башкирии приступят к созданию новых общественных пространств

В список счастливчиков попали Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Янаул и Мелеуз. На создание общественных пространств в этих городах выделена немалая сумма – 435 млн рублей.

Кроме того, продолжатся работы еще в шести городах - Белебее, Бирске, Кумертау, Межгорье, Стерлитамаке и Туймазах, где в минувшем году выполнен первый этап. Их планируется завершить до 1 августа 2023 года.

До 1 июня будут поданы еще восемь заявок от городов, не прошедших отбор на предыдущих конкурсах. Помимо них, средства на благоустройство могут получить еще три города – Октябрьский, Нефтекамск и Салават, которые тоже намерены заявиться на конкурс.

- Нужно участвовать в этих конкурсах. Мы 27 раз побеждали, и это очень здорово, это один из лучших результатов в Российской Федерации. Надо и дальше выигрывать, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Фото: Министерство ЖКХ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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