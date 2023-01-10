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В Башкирии ввели режим «Холод» на энергообъектах

Аномальные низкие температуры стали испытанием для электросетевого комплекса республики, сообщает пресс-служба Башкирэнерго.

В Башкирии ввели режим «Холод» на энергообъектах
В Башкирии ввели режим «Холод» на энергообъектах

Сетевой комплекс республики этот экзамен морозами в целом выдерживает успешно, отметили в компании.

На энергообъектах ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» введен особый режим «Холод», остановлены все плановые работы, усилены дежурные смены, спецтехника и персонал подготовлены к оперативному реагированию и т. д. Благодаря принятым мерам на сетях высокого напряжения от 110 кВ и выше отключений не допущено, в электросетевом комплексе республики не зафиксировано масштабных аварийных отключений электроэнергии.

В то же время, есть локальные аварийные отключения в некоторых населенных пунктах. Как правило, отключения происходят там, где в домах используется электроотопление. Потребляемая мощность в таких случаях в разы превышает заявленную, что приводит к перегрузке сетей, падению напряжения, предупредительному срабатыванию устройств релейной защиты и автоматики, выходу из строя трансформаторов, и, соответственно, аварийным отключениям.

В этих случаях персонал «Башкирэнерго» оперативно проводил аварийно-восстановительные работы. При этом они осложняются тем, что из-за перегрузки сети на некоторых участках происходили множественные повреждения, которые приходилось устранять раз за разом. В ликвидации аварийных отключений было задействовано 95 бригад, 87 единиц техники, три дизель-генератора, 297 человек.

По окончании действия режима «Холод» будет проведена дополнительная работа по решению выявленных проблем.

Фото: пресс-служба Башкирэнерго.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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