В Башкирии коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Как отметила чиновница, наиболее сложная ситуация была во дворах: из-за припаркованных автомобилей не удавалось должным образом почистить придомовые территории от снега. Кроме того, не все управляющие компании вовремя сообщали жителям о запланированной уборке, либо она вообще не была организована.

В этой связи Горжилнадзор 4 января провел выездные проверки. Всего были осмотрены 1 183 двора, управляющим компаниям объявлены 85 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований правил благоустройства. Из них две трети пришлись на Уфу.

Дополнительно органами муниципального административного контроля столицы осмотрено 1 220 дворов и выдано 184 предостережения.

«В целом за новогодние праздники удалось стабилизировать ситуацию на дорогах местного значения. Работа по уборке снега во дворах продолжается», – отметила Ирина Голованова.