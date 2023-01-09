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ЖКХ
Сегодня, 18:10

В «БашРТС» прокомментировали резко возросшие суммы в счетах за отопление

Жители республики получили квитанции за декабрь, суммы в которых возросли по сравнению с ноябрем более чем на 50 процентов.

В «БашРТС» прокомментировали резко возросшие суммы в счетах за отопление
В «БашРТС» прокомментировали резко возросшие суммы в счетах за отопление

К примеру, плата за ноябрь в трехкомнатной квартире одного из уфимских домов составляла 3300 рублей, а в декабре в квитанции значится сумма в 5100 рублей. Примерно о таком же соотношении сообщают в соцсетях и другие жильцы.

«Начисления за отопление при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии производятся на основании данных, полученных от управляющих компаний. Расход тепла зависит от нескольких факторов, основные - температура наружного воздуха и энергоэффективность дома. Чем холоднее на улице, тем больше требуется тепла для поддержания комфортной температуры в квартирах и местах общего пользования.

Декабрь 2022 года был значительно холоднее прошлогодних значений и ноября 2022 года, соответственно, расход теплоносителя увеличился. Что касается энергоэффективности, то чем выше ее уровень в конкретном доме, тем продуктивнее происходит распределение тепла, исключаются теплопотери», - пояснили в компании.

В домах, не оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу в течение восьми месяцев отопительного периода.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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