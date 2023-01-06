В Уфе установили 2500 пластиковых контейнеров

Среди регионов России Башкортостан получил самую большую субсидию из федерального бюджета на закупку более 11000 контейнеров для муниципальных образований республики. Современные контейнеры, в том числе для селективного сбора отходов: стекла, бумаги и пластика передаются в пользование жителям безвозмездно.

Всего в настоящее время в городе установлено более 6500 пластиковых контейнеров, 2500 из которых установлены в 2022 году, комплектами для селективного сбора твердых коммунальных отходов оборудовано порядка 300 контейнерных площадок.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что ставится задача поменять все металлические контейнеры на пластиковые. По его мнению,это станет одним из шагов к раздельному сбору мусора.