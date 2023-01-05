В Уфе убрали больше половины выпавшего снега

«Наша задача до 9 января оставшиеся 40% доработать и привести в нормативное состояние. К сожалению, не все организовали своевременную работу, в особенности это касается частных управляющих компаний», - констатировал глава уфимской администрации.

Сообщается, что 5 января во дворах и на междворовых проездах по линии УЖХ работает 124 единицы снегоуборочной техники, 610 дворников и 360 привлеченных работников иных специальностей. Также проводится расчистка кровли, подъездных и балконных козырьков, здесь задействовано 59 бригад кровельщиков, 177 человек и два автоподъемника.