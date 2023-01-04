-5 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 11:07

В новогодние каникулы жители села в Башкирии остались без воды

О перебоях с водой в новогодние праздники жители села Раевский Альшеевского района написали сегодня, 4 января, на странице в соцсети Радия Хабирова.

В новогодние каникулы жители села в Башкирии остались без воды
В новогодние каникулы жители села в Башкирии остались без воды

Жительницы села Владислава Михайленко и Света Попова просят главу республики обратить внимание на проблему и принять меры.

- Мы сидим без воды летом, а теперь и зимой! – пишет мама троих детей Владислава Михайленко. - Воды либо нет совсем, либо напор очень слабый.
Стиральная машинка работает на износ, чтобы постирать, мы ковшом вливаем в неё воду! Это холодная вода, а горячую мы и вовсе не видим! Младший ребенок грудничок – искупать его не можем. Мы живем на втором этаже многоквартирного дома, а до третьего и четвертого вода даже не доходит.

Света Попова добавила, что и в частном доме похожая ситуация.

- Очень остро стоит проблема с водой, постоянные аварии и порывы на трубопроводе, - написала жительница Раевского. - С маленькими детьми сидим без воды, ни постирать вещи, ни помыть их нет возможности.

Поддержала односельчан Екатерина Старостина.

Сотрудница администрации Альшеевского района Айгуль Халикова на жалобы ответила, что о ситуации с малым напором воды администрации муниципалитета известно.

- Сегодня, 4 января, подрядная организация будет разбираться в этой проблеме, - пообещала специалист. – Вопрос держим на контроле.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика