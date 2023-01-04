В новогодние каникулы жители села в Башкирии остались без воды

Жительницы села Владислава Михайленко и Света Попова просят главу республики обратить внимание на проблему и принять меры.

- Мы сидим без воды летом, а теперь и зимой! – пишет мама троих детей Владислава Михайленко. - Воды либо нет совсем, либо напор очень слабый.

Стиральная машинка работает на износ, чтобы постирать, мы ковшом вливаем в неё воду! Это холодная вода, а горячую мы и вовсе не видим! Младший ребенок грудничок – искупать его не можем. Мы живем на втором этаже многоквартирного дома, а до третьего и четвертого вода даже не доходит.

Света Попова добавила, что и в частном доме похожая ситуация.

- Очень остро стоит проблема с водой, постоянные аварии и порывы на трубопроводе, - написала жительница Раевского. - С маленькими детьми сидим без воды, ни постирать вещи, ни помыть их нет возможности.

Поддержала односельчан Екатерина Старостина.

Сотрудница администрации Альшеевского района Айгуль Халикова на жалобы ответила, что о ситуации с малым напором воды администрации муниципалитета известно.

- Сегодня, 4 января, подрядная организация будет разбираться в этой проблеме, - пообещала специалист. – Вопрос держим на контроле.

Фото из открытых источников.