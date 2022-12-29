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29 Декабря , 15:06

В Уфе управлять транспортными потоками будет компьютер

В Уфимской агломерации поэтапно внедряется интеллектуальная траспортная система.

В Уфе управлять транспортными потоками будет компьютер
В Уфе управлять транспортными потоками будет компьютер

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в этот проект будет вложен в общей сложности 1 миллиард рублей, большая часть которого - 850 миллионов - поступит из федерального бюджета.

На сегодня завершен первый этап работы: модернизировано 50 светофоров - на них установили комплексы автоматизированной системы управления дорожным движением и 138 детекторов транспортного потока. Всего же таким образом обновят 140 светофоров.

Кроме того, на проспекте Октября, 147 создан ситуационный центр. А сейчас проводятся работы по интеграции подсистем светофорного управления, метеомониторинга, мониторинга параметров транспортного потока, управления общественным транспортом.

- Интеллектуальная система дополнит собой дорожно-транспортную инфраструктуру, которая сегодня активно развивается, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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