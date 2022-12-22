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Сегодня, 10:19

В Башкирии в селе Новобелокатай открылся новый парк «Нефтяник»

Реконструированное общественное пространство стало современной зоной отдыха и местом притяжения для жителей, сообщил в соцсетях глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин.

В Башкирии в селе Новобелокатай открылся новый парк «Нефтяник»
В Башкирии в селе Новобелокатай открылся новый парк «Нефтяник»

На территории обустроены скейт-парк, многофункциональный тренировочный комплекс, спортивно-игровая площадка для детей, а также универсальная спортивная площадка. На последней можно играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Кроме того, в парке смонтировано новое наружное освещение, так что приходить сюда можно и вечером.

Новое общественное пространство создано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества жизни людей и создание благоприятной среды для жителей.

Фото: Масхут Минигалин ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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