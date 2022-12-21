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Сегодня, 12:13

В Башкирии в будущем году отремонтируют 200 дворов

На реализацию программы «Башкирские дворики» в 2023 году будет направлено 1,2 млрд рублей, сообщила в ходе прямого эфира вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

В Башкирии в будущем году отремонтируют 200 дворов
В Башкирии в будущем году отремонтируют 200 дворов

Отбор придомовых территорий проводят муниципалитеты, главным критерием является состояние двора и наличие инфраструктуры – парковок, освещения, детских площадок. Проекты разрабатываются с учетом пожеланий жителей.

- В 2023 году объем финансирования программы «Башкирские дворики» в республике будет доведен до 1,2 млрд рублей – такое  поручение дал правительству глава республики Радий Хабиров. На данные средства будет благоустроено более 200 дворов, - отметила Лира Игтисамова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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