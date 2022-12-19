В Уфе коммунальщики после ледяного дождя обработали дороги и тротуары

Техника вышла на расчистку дорог после снегопада. Кроме того, проезжую часть и тротуары обрабатывали противогололедными материалами.

Накануне вечером мэр города Ратмир Мавлиев посоветовал выезжать на работу пораньше и не торопиться, а от дальних поездок и вовсе отказаться.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия продолжатся и сегодня. Ожидается ледяной дождь, снегопад, налипание на провода и деревья, гололед, снежные заносы, порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля. В последующие дни подморозит, пройдет небольшой снег.

Фото: Администрация Калининского района.