0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Вчера, 23:21

В Уфе крыши текут после капитального ремонта: Народный фронт

С просьбой о помощи к «народникам» обратилась многодетная мама и супруга мобилизованного Ильмира Хайруллина. Она рассказала, что с крышей дома № 52 по улице Юрия Гагарина все было в порядке до 2021 года, пока не начался капитальный ремонт…

В Уфе крыши текут после капитального ремонта: Народный фронт
В Уфе крыши текут после капитального ремонта: Народный фронт

После его завершения жители верхних этажей периодически вынуждены жить в состоянии потопа. За шесть миллионов рублей – именно в такую сумму обошелся капремонт – вместо комфорта они получили испорченный ремонт в квартирах и головную боль.

Собственники постоянно обращаются со своей проблемой в управляющую компанию, но дальше составления актов дело не идет. Региональный оператор тоже в курсе происходящего, но для решения вопроса ничего не предпринимает.

«Тридцать лет все было в порядке, но стоило регоператору приложить руку, как начались проблемы. И ситуация эта не единичная. Например, не выдержала испытание дождями крыша по Набережной, 45, отремонтированная за 12 миллионов рублей. В 2020 году здесь был проведен капитальный ремонт кровли, а чуть позже отремонтировали и подъезды. В июле текущего года во время сильных дождей она начала протекать. Да так сильно, что затопило все девять этажей. Вода проникла в квартиры. Сильно пострадал отремонтированный подъезд», – рассказал руководитель регионального исполкома в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

По его словам, в данном случае регоператор считает, что протечка крыши произошла из-за нарушений в процессе эксплуатации. У управляющей компании позиция невнятная, но понятно, что решать проблемы жильцов она не намерена. Госкомитет по жилищному надзору, куда обратились представители Народного фронта, провел проверку. По ее результатам направлена справка в прокуратуру Октябрьского района Уфы для принятия мер прокурорского реагирования.

«До завершения этой истории еще далеко. Надеемся, что у жителей дома по улице Гагарина путь к справедливости будет менее тернист. Это всего лишь два случая – в действительности их гораздо больше. Нам пришлось даже завести реестр домов, кровля которых пострадала от капитального ремонта. Если вам известны такие факты, то пишите на нашу электронную почту [email protected]», – отметил Виталий Брыкин.

Народный фронт в Республике Башкортостан призвал компанию «Региональный оператор капитального ремонта» в рамках гарантийного срока обязать подрядную организацию устранить нарушения, допущенные при капремонте кровли дома № 52 по улице Юрия Гагарина в Уфе.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика