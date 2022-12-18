В Уфе крыши текут после капитального ремонта: Народный фронт

После его завершения жители верхних этажей периодически вынуждены жить в состоянии потопа. За шесть миллионов рублей – именно в такую сумму обошелся капремонт – вместо комфорта они получили испорченный ремонт в квартирах и головную боль.

Собственники постоянно обращаются со своей проблемой в управляющую компанию, но дальше составления актов дело не идет. Региональный оператор тоже в курсе происходящего, но для решения вопроса ничего не предпринимает.

«Тридцать лет все было в порядке, но стоило регоператору приложить руку, как начались проблемы. И ситуация эта не единичная. Например, не выдержала испытание дождями крыша по Набережной, 45, отремонтированная за 12 миллионов рублей. В 2020 году здесь был проведен капитальный ремонт кровли, а чуть позже отремонтировали и подъезды. В июле текущего года во время сильных дождей она начала протекать. Да так сильно, что затопило все девять этажей. Вода проникла в квартиры. Сильно пострадал отремонтированный подъезд», – рассказал руководитель регионального исполкома в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

По его словам, в данном случае регоператор считает, что протечка крыши произошла из-за нарушений в процессе эксплуатации. У управляющей компании позиция невнятная, но понятно, что решать проблемы жильцов она не намерена. Госкомитет по жилищному надзору, куда обратились представители Народного фронта, провел проверку. По ее результатам направлена справка в прокуратуру Октябрьского района Уфы для принятия мер прокурорского реагирования.

«До завершения этой истории еще далеко. Надеемся, что у жителей дома по улице Гагарина путь к справедливости будет менее тернист. Это всего лишь два случая – в действительности их гораздо больше. Нам пришлось даже завести реестр домов, кровля которых пострадала от капитального ремонта. Если вам известны такие факты, то пишите на нашу электронную почту [email protected]», – отметил Виталий Брыкин.

Народный фронт в Республике Башкортостан призвал компанию «Региональный оператор капитального ремонта» в рамках гарантийного срока обязать подрядную организацию устранить нарушения, допущенные при капремонте кровли дома № 52 по улице Юрия Гагарина в Уфе.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.