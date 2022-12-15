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Радий Хабиров назвал преждевременным повышение взносов граждан за капремонт

На оглашенном сегодня, 15 декабря, Послании Госсобранию Республики Башкортостан глава региона Радий Хабиров попросил коллег, занимающих государственные должности, согласовывать с ним инициативы по повышению тарифов.

Радий Хабиров назвал преждевременным повышение взносов граждан за капремонт
Радий Хабиров назвал преждевременным повышение взносов граждан за капремонт

Он назвал непродуманной инициативой обсуждение, в том числе и в Госсобрании, повышения платы за капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

- Это преждевременно, - сказал Радий Хабиров. – Конечно, денег не хватает. Но у нас есть возможность поддержать эти работы с помощью финансирования из бюджета. Не надо излишне мучить людей. Мы предусмотрели в бюджете 100 миллионов рублей на срочный ремонт крыш многоквартирных домов. Если этого не хватит, найдем еще. Люди не должны жить в домах с крышами, которые протекают.

Напомним, повышение взноса на капремонт общего имущества многоквартирного дома обсуждали в конце ноября. Руководство Фонда регионального оператора капремонта предложило увеличить размер на 18-20 процентов, что означает примерно 10 рублей за квадратный метр жилья.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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