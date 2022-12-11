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В Уфе остро не хватает рабочих рук для уборки улиц

Служба по благоустройству Кировского района Уфы приглашает на работу целый ряд специалистов, в основном это водители спецтехники и дорожные рабочие. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы вчера, 10 декабря.

В Уфе остро не хватает рабочих рук для уборки улиц
В Уфе остро не хватает рабочих рук для уборки улиц

Муниципальное учреждение ищет на постоянную работу водителей погрузчика, автомобилей "КАМАЗ" и "ЗИЛ", трактора "МТЗ", машинистов бульдозера, водителей автобусов "ПАЗ" и "Газель", среди них и для перевозки детей. Требуются и дорожные рабочие.
Работодатель предлагает соискателям полный соцпакет и сменный график работы. Исключение для водителя детского автобуса: пятидневная рабочая неделя.
Иногородним предоставяется общежитие. Имеется вахтовый автобус для доставки по городу.
Аналогичная ситуация в других муниципальных районных службах по благоустройству города.
Фото пресс-службы мэрии Уфы.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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