В Уфе остро не хватает рабочих рук для уборки улиц

Муниципальное учреждение ищет на постоянную работу водителей погрузчика, автомобилей "КАМАЗ" и "ЗИЛ", трактора "МТЗ", машинистов бульдозера, водителей автобусов "ПАЗ" и "Газель", среди них и для перевозки детей. Требуются и дорожные рабочие.

Работодатель предлагает соискателям полный соцпакет и сменный график работы. Исключение для водителя детского автобуса: пятидневная рабочая неделя.

Иногородним предоставяется общежитие. Имеется вахтовый автобус для доставки по городу.

Аналогичная ситуация в других муниципальных районных службах по благоустройству города.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.