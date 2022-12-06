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Вчера, 13:59

Началось: жительница Уфы пострадала из-за сошедшего с крыши снега

Об инциденте, произошедшем на улице Чернышевского, рассказал на оперативном совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов.

Началось: жительница Уфы пострадала из-за сошедшего с крыши снега
Началось: жительница Уфы пострадала из-за сошедшего с крыши снега

- Начали фиксироваться случаи схода снега с кровли зданий. 24 ноября была травмирована 27-летняя женщина. Пострадавшая с ушибом плеча обратилась в травмпункт, после оказания медицинской помощи была отпущена домой, — пояснил он.

По информации начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустема Хамитова, в очистке улиц и дворов от снега задействовано около 500 единиц техники и 550 рабочих. За минувшие выходные вывезено почти 8 тонн снега. Проводится противогололедная обработка: на дорогах - галитом и бионордом, на тротуарах и остановках – бионордом с мраморной крошкой.

Помимо уборки снега и очистки крыш, Ратмир Мавлиев поручил взять под контроль подачу тепла.

- Это касается не только многоквартирных домов, но и в первую очередь социальных объектов – детских садов, школ, больниц. Проконтролируйте, чтобы все службы были наготове. Без тепла людей оставлять нельзя ни в коем случае, – заявил мэр.

Фото из открытых источников.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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