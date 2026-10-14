В Башкирии опровергли фейк о тестировании на чуму

В поддельном документе говорится, что госслужащие должны регулярно сдавать ПЦР-тесты на чуму. При этом одним сотрудникам обследование обещают оплатить из бюджета, а другим предлагают платить за него самостоятельно. За отсутствие отрицательного теста якобы грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.

Это фейк. Указ с такой датой и номером не найден в официальных источниках. Документ пытаются выдать за настоящий, используя имя главы республики и официально выглядящее оформление. Ложь об угрозе эпидемии чумы пытаются распространить по всей стране вражеские боты.

Напомним, «Фактчекинг по-башкирски» — канал в мессенджере MAX, который занимается проверкой новостей о событиях в Башкирии на достоверность.

Фото: «Фактчекинг по-башкирски»