+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
13 Октября , 10:45

В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион»

Врачи «Поездов здоровья» посетили в 2026 году 390 населенных пунктов в 54 муниципалитетах и провели более 186 тысяч осмотров. Об итогах акции рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве республики.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион»В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион»
В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион»

— Акция проводится восьмой год подряд. В этом году она началась 13 апреля и завершилась 11 сентября. Цель акции — повышение доступности диагностической помощи, раннего выявления социально значимых и хронических заболеваний среди жителей сельских районов. Благодаря «поездам здоровья» в этом году выявлено более 29 тысяч заболеваний. 476 человек направили на госпитализацию, — сообщил глава минздрава республики.

Работали 4 тысячи врачей, 5,3 тысячи медиков среднего звена, больше тысячи студентов медколледжей.

Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году были задействованы передвижные комплексы республиканских медицинских учреждений: Кардиомодуль Республиканского кардиоцентра, медицинский мобильный комплекс РКБ им Куватова; передвижной стоматологический модуль Республиканской стоматологической поликлиники, модуль «Женское здоровье» ГКБ № 21 г. Уфа им. В.Г. Сахаутдинова, шесть передвижных флюорографов и восемь маммографов; 33 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и семь «Центров здоровья».

«Нашу акцию обязательно продолжим. Всем удачи и здоровья! А врачам, фельдшерам, медсестрам, всем причастным – низкий поклон за бесценный труд», — подытожил глава республики Радий Хабиров.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru