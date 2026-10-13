В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион»

— Акция проводится восьмой год подряд. В этом году она началась 13 апреля и завершилась 11 сентября. Цель акции — повышение доступности диагностической помощи, раннего выявления социально значимых и хронических заболеваний среди жителей сельских районов. Благодаря «поездам здоровья» в этом году выявлено более 29 тысяч заболеваний. 476 человек направили на госпитализацию, — сообщил глава минздрава республики.

Работали 4 тысячи врачей, 5,3 тысячи медиков среднего звена, больше тысячи студентов медколледжей.

Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году были задействованы передвижные комплексы республиканских медицинских учреждений: Кардиомодуль Республиканского кардиоцентра, медицинский мобильный комплекс РКБ им Куватова; передвижной стоматологический модуль Республиканской стоматологической поликлиники, модуль «Женское здоровье» ГКБ № 21 г. Уфа им. В.Г. Сахаутдинова, шесть передвижных флюорографов и восемь маммографов; 33 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и семь «Центров здоровья».

«Нашу акцию обязательно продолжим. Всем удачи и здоровья! А врачам, фельдшерам, медсестрам, всем причастным – низкий поклон за бесценный труд», — подытожил глава республики Радий Хабиров.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ