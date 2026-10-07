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7 Октября , 07:15

В Башкирии вновь пройдёт акция «Ночная диспансеризация».

Акция «Ночная диспансеризация» снова пройдет в республике в октябре и декабре 2026 года.

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В Башкирии вновь пройдёт акция «Ночная диспансеризация».В Башкирии вновь пройдёт акция «Ночная диспансеризация».
В Башкирии вновь пройдёт акция «Ночная диспансеризация».

Цель акции — дать возможность работающим людям пройти профилактическое обследование после рабочего дня.

Пройти диспансеризацию с 20 до 24 часов можно будет 14 и 28 октября, а также 11 и 25 ноября.

Напомним, граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше — ежегодно.

Диспансеризация проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и помогает выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях. Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Уточнить условия можно в своей поликлинике.

Записаться на ночную диспансеризацию можно через портал Госуслуги, регистратуру поликлиники, единый колл-центр (тел.122 доб. 2) или при личном обращении в кабинет медицинской профилактики.

Фото: сайт минздрава РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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