В Башкирии вновь пройдёт акция «Ночная диспансеризация».

Цель акции — дать возможность работающим людям пройти профилактическое обследование после рабочего дня.

Пройти диспансеризацию с 20 до 24 часов можно будет 14 и 28 октября, а также 11 и 25 ноября.

Напомним, граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше — ежегодно.

Диспансеризация проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и помогает выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях. Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Уточнить условия можно в своей поликлинике.

Записаться на ночную диспансеризацию можно через портал Госуслуги, регистратуру поликлиники, единый колл-центр (тел.122 доб. 2) или при личном обращении в кабинет медицинской профилактики.

Фото: сайт минздрава РБ