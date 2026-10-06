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Здоровье
6 Октября , 05:08

Башкирия получила 152 тысячи доз вакцин от гриппа для детей

Ежегодная вакцинация — самый эффективный метод профилактики гриппа и его тяжелых осложнений, напоминают специалисты.

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Башкирия получила 152 тысячи доз вакцин от гриппа для детейБашкирия получила 152 тысячи доз вакцин от гриппа для детей
Башкирия получила 152 тысячи доз вакцин от гриппа для детей

— В республику поступило 152 050 доз вакцин для детского населения («Совигрипп», «Ультрикс Квадри»). Все они безопасны и не могут вызвать заболеваний, так как они нацелены на выработку антител против вирусов гриппа, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Вирус гриппа постоянно мутирует. ВОЗ ежегодно обновляет состав вакцин под новые штаммы. В этом эпидсезоне обновились все три штамма гриппа, поэтому привиться особенно важно, сообщила заместитель управления Роспотребнадзора по республике Елена Шакирова на пресс-конференции в ИА «Башинформ» .

Перед прививкой обязателен осмотр педиатра. При остром заболевании вакцинацию переносят. Вакцинация важна для часто болеющих детей, детей с хроническими болезнями дыхания и сердца, диабетом), диабетиков, а также дошкольников и школьников.

Лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, до начала подъема заболеваемости, так как иммунитет к гриппу после прививки формируется две-четыре недели.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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