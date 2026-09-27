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Здоровье
27 Сентября , 05:01

В Уфе можно будет проверить свой биологический возраст

В Уфе на базе городской больницы № 13 продолжается прием граждан в Центре медицины здорового долголетия.

В Уфе можно будет проверить свой биологический возрастВ Уфе можно будет проверить свой биологический возраст
В Уфе можно будет проверить свой биологический возраст

Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, здесь уже более 700 пациентов проверили биологический возраст.

«Главная задача Центра — выявить риски преждевременного старения до появления болезней. Специалисты оценивают реальный биологический возраст пациента, который часто отличается от паспортного. Диагностика проходит в два этапа: сначала расширенное анкетирование, биоимпедансометрия, то есть анализ состава тела, а также оценка возраста сосудов, а при наличии показаний — углубленные лабораторные анализы и когнитивные тесты для проверки памяти и внимания», - пояснили в Минздраве республики.

Кстати, по итогам первичной диагностики 79 пациентам было рекомендовано перейти ко второму этапу обследования. В завершение каждый получил индивидуальную программу профилактики с конкретными рекомендациями врача по питанию и активности и образу жизни.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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