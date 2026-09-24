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Здоровье
24 Сентября , 08:45

В городе Башкирии зарегистрирована вспышка туляремии

В Агидели выявлены четыре случая заболевания туляремией, сообщает администрация города. Один из заболевших — ребенок.

В городе Башкирии зарегистрирована вспышка туляремииВ городе Башкирии зарегистрирована вспышка туляремии
В городе Башкирии зарегистрирована вспышка туляремии

«Администрация города и Роспотребнадзор уже проводят комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, включая обработку территории и мониторинг. Ситуация находится на контроле», — сообщается на официальном сайте мэрии Агидели.

Туляремия — это природно-очаговая инфекция. Заболевание не передается от человека к человеку, но может быть опасно, если вовремя не обратиться к врачу. Специалисты рассказали: заразиться можно несколькими способами — через укусы насекомых, контакт с грызунами, загрязненную пищу и некипяченую воду из природных источников.

Основные симптомы заболевания — резкое повышение температуры, головная боль, слабость, воспаление лимфатических узлов.

Жителям Агидели предлагают вакцинироваться от туляремии, так как город находится в зоне природного очага, который действует уже много лет.  Вакцинация — самый надежный способ защиты, прививка формирует иммунитет на пять лет.

Фото: сайт мэрии Агидели

Автор:Жанна МИРОНОВА
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