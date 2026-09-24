В Башкирии участники СВО могут подать заявку на санаторий через МФЦ

В Башкирии изменили порядок обращения граждан за получением санаторно-курортных услуг, сообщает пресс-служба правительства РБ. Теперь льготники, включая участников СВО и членов их семей, могут подать заявку на путевку в санаторий через МФЦ.

— Расширение перечня способов подачи обращения – важный шаг в повышении доступности санаторно-курортного лечения для наших граждан, — прокомментировала заместитель премьер-министра — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Мы продолжим улучшать процессы, чтобы каждый, кто имеет право на поддержку, мог получить ее.

Напомним, что оформить санаторно-курортное лечение участники СВО и члены их семей могут также, обратившись непосредственно в санаторий из утвержденного перечня.

Фото: пресс-служба правительства РБ.