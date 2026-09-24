Медики Башкирии напомнили о важности сохранения здоровья лёгких

Что влияет на здоровье легких? Главные причины развития патологии органов дыхания — курение любого вида, загрязнение воздуха, воздействие аллергенов, а также респираторные инфекции. Кроме того, на здоровье легких влияют патологии верхних дыхательных путей, злоупотребление алкоголем, некоторые неврологические заболевания, а также лишний вес: он вызывает одышку, что требует от легких усиленной работы.

О мерах профилактики рассказала главный внештатный пульмонолог Республики Башкортостан Лилия Козырева:

— Для профилактики необходимо минимизировать воздействие на организм факторов, повышающих риск развития болезней, и укреплять иммунитет. Прежде всего следует бросить курить! Курение — самый значимый фактор повреждения дыхательных путей. Также необходимо использовать средства защиты органов дыхания при работе в пыльных, загрязненных помещениях; часто проветривать жилье или рабочее место; делать дыхательную гимнастику; регулярно (в идеале — ежедневно) проводить влажную уборку; поддерживать нормальную влажность воздуха.

Высокую устойчивость организма человека к неблагоприятным внешним факторам обеспечивает здоровый образ жизни, напомнила врач. Важна физическая активность, рациональный режим труда и отдыха, здоровый сон, делают сбалансированное питание. Так же необходимой мерой профилактики является вакцинация против гриппа, дифтерии, туберкулеза, пневмококка.

Фото: сайт минздрава Пермского края