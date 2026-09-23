В Уфе каждый день ОРВИ заболевает более тысячи человек

По словам Галины Перминой, столица переживает сезонный подъем заболеваемости, связанный с формированием организованных коллективов после летних каникул.

За прошлую неделю в Уфе зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболевания, 45 процентов — это дети. Среди циркулирующих вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в текущем сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа A(H1N1) штамм Missouri, A(H3N2) (штамм Darwin) и вирусов гриппа В (Tokyo). Все эти штаммы включены в обновленный состав вакцин текущего года.

Основная партия вакцины за счет средств федерального бюджета поступит в республику на текущей неделе. Ожидается поступление 1 миллиона 700 тысяч доз вакцины. Дополнительно за счет республиканского бюджета было приобретено 3,5 тысячи доз препарата «Гриппол».

В первую очередь вакцина будет направлена на защиту групп риска — детей, беременных женщин, людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, а также работников медицинских и образовательных организаций. Работодателям настоятельно рекомендуется прививать сотрудников за счет собственных средств.

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-ноябрь. По многолетним наблюдениям, эпидемиологический подъем начинается в декабре, а пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на январь и февраль.

Галина Пермина напомнила о необходимости соблюдения профилактических мер в ожидании эпидемиологического сезона: это соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.