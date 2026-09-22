Донорами костного мозга стали 44 жителя Башкирии

«Для человека с тяжелым заболеванием крови последний шанс — это подходящий донор клеток костного мозга. Найти его непросто: важна высокая генетическая совместимость. В России существует регистр доноров костного мозга. Я тоже состою в этом регистре. В какой-то момент понял, что если у меня есть шанс помочь кому-то, то я обязан этой возможностью воспользоваться», — рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

В Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 17 тысяч жителей Башкирии, а 44 из них уже сдали для больных клетки костного мозга.

Чтобы вступить в регистр, нужно сдать немного крови, которую потом отправят на типирование — определят генетические характеристики. И уже после по ней будут искать совместимость с пациентом.

«Возможно, ваши клетки так и не понадобятся. Но если все же вы окажетесь совместимы с человеком, которому жизненно важна ваша помощь, с вами свяжутся, узнают ваше согласие и проведут обследование.

Не нужно бояться процедуры. Для донора она не несет рисков. Зато вы сможете подарить жизнь чьему‑то ребенку, маме или папе. Вы убережете не только пациента, но и его близких от тяжелой утраты. Стать героем проще, чем вы думаете. Просто попробуйте», — написал глава регионального минздрава.

Фото: сайт Федерального регистра доноров костного мозга