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Здоровье
22 Сентября , 08:05

Донорами костного мозга стали 44 жителя Башкирии

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день донора костного мозга.

Донорами костного мозга стали 44 жителя БашкирииДонорами костного мозга стали 44 жителя Башкирии
Донорами костного мозга стали 44 жителя Башкирии

«Для человека с тяжелым заболеванием крови последний шанс — это подходящий донор клеток костного мозга. Найти его непросто: важна высокая генетическая совместимость. В России существует регистр доноров костного мозга. Я тоже состою в этом регистре. В какой-то момент понял, что если у меня есть шанс помочь кому-то, то я обязан этой возможностью воспользоваться», — рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

В Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 17 тысяч жителей Башкирии, а 44 из них уже сдали для больных клетки костного мозга.

Чтобы вступить в регистр, нужно сдать немного крови, которую потом отправят на типирование — определят генетические характеристики. И уже после по ней будут искать совместимость с пациентом.

«Возможно, ваши клетки так и не понадобятся. Но если все же вы окажетесь совместимы с человеком, которому жизненно важна ваша помощь, с вами свяжутся, узнают ваше согласие и проведут обследование.

Не нужно бояться процедуры. Для донора она не несет рисков. Зато вы сможете подарить жизнь чьему‑то ребенку, маме или папе. Вы убережете не только пациента, но и его близких от тяжелой утраты. Стать героем проще, чем вы думаете. Просто попробуйте», — написал глава регионального минздрава.

Фото: сайт Федерального регистра доноров костного мозга

Автор:Жанна МИРОНОВА
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