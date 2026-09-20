Жителям Уфы рассказали, как не заболеть осенью

Жителям Уфы напомнили о том, что осень традиционно является периодом подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и распространения гриппа. На сайте городской мэрии опубликовали ряд рекомендаций для снижения риска заражения.

В частности, гражданам рекомендуется тепло одеваться — использовать надежную обувь, непромокаемую верхнюю одежду, защищать шею и горло. Обязательно завтракать — это поможет избежать переохлаждения по дороге на работу или учебу.

Также нужно сократить время пребывания в местах массового скопления людей и избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства. Проветривать, увлажнять воздух в помещениях, делать влажную уборку. Высыпаться и не допускать осенней хандры.

А одним из лучших способов профилактики остается вакцинация. При этом важно понимать, что прививка не защитит от заболевания полностью, но облегчит течение болезни и не даст развиться тяжелым осложнениям.

Фото автора.