Айрат Рахматуллин: Скоро пациенты увидят результат ремонта поликлиник Уфы

«Сегодня посмотрел, как идут работы в уфимской поликлинике № 43. В филиале по улице М. Рыльского мы проводим капитальный ремонт. Здание изменится и снаружи, и внутри. Полностью преобразится второй этаж, зону регистратуры и внешний вид приведем в соответствие с брендбуком», — сообщил глава минздрава.

В поликлинику поставят новое оборудование: маммограф и эндоскопическую систему для проведения гастроскопии и колоноскопии Также работы ведутся в отделении уфимской детской поликлиники № 5.

«Наши уфимские поликлиники мы обновляем за счет республиканских средств по поручению и при поддержке Радия Фаритовича. Долгое время мы делали акцент на приведении в порядок первичного звена в районах и городах республики. Сейчас и столичные медучреждения меняют свой облик и совершенствуются. Лично слежу и контролирую ход работ. Уже скоро наши пациенты смогут увидеть результат», — отметил Айрат Рахматуллин.

Фото из аккаунта Айрата РАХМАТУЛИНА ВКонтакте