+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
19 Сентября , 11:40

Айрат Рахматуллин: Скоро пациенты увидят результат ремонта поликлиник Уфы

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин проинспектировал ход капитального ремонта уфимских поликлиник и рассказал об этом на своей странице в соцсетях.

Айрат Рахматуллин: Скоро пациенты увидят результат ремонта поликлиник УфыАйрат Рахматуллин: Скоро пациенты увидят результат ремонта поликлиник Уфы
Айрат Рахматуллин: Скоро пациенты увидят результат ремонта поликлиник Уфы

«Сегодня посмотрел, как идут работы в уфимской поликлинике № 43. В филиале по улице М. Рыльского мы проводим капитальный ремонт. Здание изменится и снаружи, и внутри. Полностью преобразится второй этаж, зону регистратуры и внешний вид приведем в соответствие с брендбуком», — сообщил глава минздрава.

В поликлинику поставят новое оборудование: маммограф и эндоскопическую систему для проведения гастроскопии и колоноскопии Также работы ведутся в отделении уфимской детской поликлиники № 5.

«Наши уфимские поликлиники мы обновляем за счет республиканских средств по поручению и при поддержке Радия Фаритовича. Долгое время мы делали акцент на приведении в порядок первичного звена в районах и городах республики. Сейчас и столичные медучреждения меняют свой облик и совершенствуются. Лично слежу и контролирую ход работ. Уже скоро наши пациенты смогут увидеть результат», — отметил Айрат Рахматуллин.

Фото из аккаунта Айрата РАХМАТУЛИНА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru