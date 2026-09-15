+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
15 Сентября , 13:10

Хирурги Башкирии избавили ребёнка от редкой патологии лица

В Республиканской детской клинической больнице Уфы врачи успешно исправили редкий двусторонний дефект лица у восьмимесячного младенца.  

Хирурги Башкирии избавили ребёнка от редкой патологии лицаХирурги Башкирии избавили ребёнка от редкой патологии лица
Хирурги Башкирии избавили ребёнка от редкой патологии лица

Малыш родился с редкой патологией: расщелины располагались одновременно с левой и с правой стороны. Дефект не просто портил внешность, он серьезно угрожал здоровью и развитию ребенка. Из‑за нарушения анатомии лица он не мог ни глотать и даже нормально дышать.

По достижении ребенком оптимального для операции возраста было принято решение провести хирургическое вмешательство — хейлопластику. В течение трех часов операционная бригада восстанавливала правильную форму, размеры и пропорции губ, реконструировала пораженные мышечные структуры лица.

В медицинской практике иногда встречаются односторонние дефекты, но двусторонняя поперечная расщелина — это первый случай в многолетней практике хирургов РДКБ.

«Благодаря слаженным действиям врачей операция прошла успешно. Послеоперационный период завершился без осложнений. В настоящий момент маленький пациент чувствует себя хорошо, улыбается, полностью восстановил способность нормально питаться и уже выписан домой под наблюдение врачей по месту жительства. Желаю малышу крепкого здоровья! А коллегам выражаю благодарность за профессиональную работу! Вы изменили жизнь маленького человека, который только начал жить, к лучшему», — написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: аккаунт Айрата РАХМАТУЛЛИНА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru