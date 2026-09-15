Хирурги Башкирии избавили ребёнка от редкой патологии лица

Малыш родился с редкой патологией: расщелины располагались одновременно с левой и с правой стороны. Дефект не просто портил внешность, он серьезно угрожал здоровью и развитию ребенка. Из‑за нарушения анатомии лица он не мог ни глотать и даже нормально дышать.

По достижении ребенком оптимального для операции возраста было принято решение провести хирургическое вмешательство — хейлопластику. В течение трех часов операционная бригада восстанавливала правильную форму, размеры и пропорции губ, реконструировала пораженные мышечные структуры лица.

В медицинской практике иногда встречаются односторонние дефекты, но двусторонняя поперечная расщелина — это первый случай в многолетней практике хирургов РДКБ.

«Благодаря слаженным действиям врачей операция прошла успешно. Послеоперационный период завершился без осложнений. В настоящий момент маленький пациент чувствует себя хорошо, улыбается, полностью восстановил способность нормально питаться и уже выписан домой под наблюдение врачей по месту жительства. Желаю малышу крепкого здоровья! А коллегам выражаю благодарность за профессиональную работу! Вы изменили жизнь маленького человека, который только начал жить, к лучшему», — написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: аккаунт Айрата РАХМАТУЛЛИНА ВКонтакте