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Здоровье
11 Сентября , 11:35

В Уфе начался конгресс «Территория качества и безопасности в здравоохранении»

Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании II Всероссийского конгресса с международным участием «Территория качества и безопасности в здравоохранении», приуроченного к 150-летию Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова.

В Уфе начался конгресс «Территория качества и безопасности в здравоохранении»В Уфе начался конгресс «Территория качества и безопасности в здравоохранении»
В Уфе начался конгресс «Территория качества и безопасности в здравоохранении»

Конгресс проходит в Уфе 11–12 сентября. В нем принимают участие около двух тысяч главных врачей, практикующих докторов, ученых и экспертов. Участники обсуждают современные подходы к повышению качества и безопасности медицинской помощи, внедрение цифровых технологий и развитие системы менеджмента качества в медорганизациях.

Пленарное заседание собрало специалистов в области здравоохранения из России, Китая, Израиля и других стран на площадке Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса. Глава республики подчеркнул, что Башкортостан входит в число ведущих регионов страны в области медобразования, науки и клинической практики.

— Сегодня наши медицинские учреждения активно внедряют инновационные системы контроля качества. Мы строим новые современные объекты здравоохранения. Поскольку около 40 процентов жителей республики живут на селе, мы активно укрепляем и развиваем первичное звено. С 2021 года установили 600 новых ФАПов, а всего в регионе их более 2 тысяч — это самое большое количество в России, — отметил Радий Хабиров.

Республиканская клиническая больница имени Куватова стала одним из флагманов отечественной медицины, внедрила современные стандарты управления и регулярно входит в число победителей федерального конкурса «Лидер качества здравоохранения», отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, приветствуя участников конгресса по видеосвязи.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем докладе представил результаты исследования эффективности системы менеджмента качества в медорганизациях республики, а также успешные практики — цифровую лабораторию РКБ имени Куватова, системы управления запасами в инфекционной больнице и обеспечения безопасности донорской крови, современные технологии в стоматологии.

Фото: сайт главы РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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