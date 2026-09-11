Четыре медучреждения Башкирии получили новые мобильные комплексы

Автомобили приобретены и оснащены в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

— Башкортостан — регион с большой долей сельского населения. И такие современные передвижные комплексы позволят проводить выездные профилактические медицинские осмотры юных жителей республики, — отметил глава республики.

Все комплексы оснащены современными медицинскими изделиями и техникой для оказания скорой, первичной, специализированной и паллиативной медико-санитарной помощи: аппаратами для измерения артериального давления с педиатрическими манжетами, стетофонендоскопами, портативными электрокардиографами, пульсоксиметрами, офтальмоскопами и проекторами для проверки остроты зрения, отоскопами, портативными аппаратами для ультразвуковой диагностики, автоматическими дефибрилляторами и многим другим.

Мобильные бригады врачей смогут проводить выездные профилактические медосмотры, диспансерное наблюдение и вакцинацию детей. По поручению руководителя региона передвижные медицинские комплексы будут работать и в военно-патриотическом парке «Патриот», обслуживая участников профильных смен.

До 2030 года республика планирует закупить 18 таких комплексов.

Фото: сайт главы РБ