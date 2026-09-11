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Здоровье
11 Сентября , 07:32

Четыре медучреждения Башкирии получили новые мобильные комплексы

Радий Хабиров передал медицинским учреждениям ключи от четырех мобильных комплексов, предназначенных для осмотра детей. Новое оборудование получили Республиканская детская клиническая больница, городская клиническая больница №1 Стерлитамака, городская клиническая больница №17 и детская поликлиника №5 Уфы.

Четыре медучреждения Башкирии получили новые мобильные комплексыЧетыре медучреждения Башкирии получили новые мобильные комплексы
Четыре медучреждения Башкирии получили новые мобильные комплексы

Автомобили приобретены и оснащены в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

— Башкортостан — регион с большой долей сельского населения. И такие современные передвижные комплексы позволят проводить выездные профилактические медицинские осмотры юных жителей республики, — отметил глава республики.

Все комплексы оснащены современными медицинскими изделиями и техникой для оказания скорой, первичной, специализированной и паллиативной медико-санитарной помощи: аппаратами для измерения артериального давления с педиатрическими манжетами, стетофонендоскопами, портативными электрокардиографами, пульсоксиметрами, офтальмоскопами и проекторами для проверки остроты зрения, отоскопами, портативными аппаратами для ультразвуковой диагностики, автоматическими дефибрилляторами и многим другим.

Мобильные бригады врачей смогут проводить выездные профилактические медосмотры, диспансерное наблюдение и вакцинацию детей. По поручению руководителя региона передвижные медицинские комплексы будут работать и в военно-патриотическом парке «Патриот», обслуживая участников профильных смен.

До 2030 года республика планирует закупить 18 таких комплексов.

Фото: сайт главы РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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