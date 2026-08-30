В Чишминском районе появится новый медицинский центр

Как сообщила пресс-служба правительства республики, на эти цели инвестор планирует направить более 44 млн рублей и создать 13 рабочих мест. Предварительно центр откроет свои двери в 2028 году.

«Реализация данной инициативы не только повысит доступность качественных медицинских услуг для жителей района, но и создаст новые рабочие места, привлечет квалифицированных специалистов, а также станет стимулом развития сопутствующей инфраструктуры. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, чтобы подобные социально значимые инициативы реализовывались максимально эффективно», – отметила заместитель премьер-министра правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Инвестором выступает компания «Гармония». Ее директор Альбина Лихман рассказала, что в многопрофильном центре будут принимать кардиолог, гинеколог, терапевт, эндокринолог, диетолог и проводиться ультразвуковые, лабораторные исследования. В будущем планируется добавить диагностические услуги, появятся такие специалисты, как рефлексотерапевт, травматолог, оториноларинголог и так далее.

Проект реализуется при содействии Корпорации развития РБ, он был успешно презентован на «Инвестиционном часе», после чего его включили в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии. Инвестор получил земельный участок в аренду без торгов.

Фото: пресс-служба правительства РБ