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Здоровье
30 Августа , 12:40

Когда в Башкирии лучше всего прививаться от гриппа

В Минздраве Башкирии напомнили, что лучшее время для вакцинации по рекомендации врачей — с сентября по ноябрь, за 2-3 недели до начала эпидемии.

Когда в Башкирии лучше всего прививаться от гриппаКогда в Башкирии лучше всего прививаться от гриппа
Когда в Башкирии лучше всего прививаться от гриппа

Как сообщили на сайте ведомства, при поступлении в республику вакцины от гриппа она будет распределена Минздравом РБ для иммунизации детей и лиц в возрасте старше 60 лет.

«Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь помогает организму выработать защитные антитела. Иммунитет после прививки сохраняется на протяжении 8-12 месяцев. Грипп в Башкирию приходит на 2–3 недели позже, чем в центральные регионы России», - пояснили специалисты.

Медики отмечают, что обычно подъем заболеваемости гриппом отмечается в декабре–январе. Чтобы защититься от гриппа, они рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября, так как иммунитет формируется около 3–4 недель.

«Вакцинацию от гриппа можно сделать по месту регистрации или прикрепления. Необходимые документы: паспорт, СНИЛС, прививочный сертификат (если есть). Способы записи — через портал Госуслуги, по телефону 122 или у участкового терапевта», - рассказали в Минздраве РБ.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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