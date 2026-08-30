Когда в Башкирии лучше всего прививаться от гриппа

Как сообщили на сайте ведомства, при поступлении в республику вакцины от гриппа она будет распределена Минздравом РБ для иммунизации детей и лиц в возрасте старше 60 лет.

«Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь помогает организму выработать защитные антитела. Иммунитет после прививки сохраняется на протяжении 8-12 месяцев. Грипп в Башкирию приходит на 2–3 недели позже, чем в центральные регионы России», - пояснили специалисты.

Медики отмечают, что обычно подъем заболеваемости гриппом отмечается в декабре–январе. Чтобы защититься от гриппа, они рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября, так как иммунитет формируется около 3–4 недель.

«Вакцинацию от гриппа можно сделать по месту регистрации или прикрепления. Необходимые документы: паспорт, СНИЛС, прививочный сертификат (если есть). Способы записи — через портал Госуслуги, по телефону 122 или у участкового терапевта», - рассказали в Минздраве РБ.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ.