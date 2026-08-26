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Здоровье
26 Августа , 06:41

Учёный Уфимского университета рассказал, как уберечь дом от «пластиковой пыли»

Мы окружены пластиком настолько плотно, что его микрочастицы стали невидимой частью нашего быта. Синтетическая одежда, губки для посуды и даже зубная паста — главные источники микропластика в доме. Как снизить риски для здоровья, не впадая в крайности, разъяснил директор Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях УУНиТ, заведующий кафедрой безопасности производства и промышленной экологии Алексей Елизарьев.

Учёный Уфимского университета рассказал, как уберечь дом от «пластиковой пыли»Учёный Уфимского университета рассказал, как уберечь дом от «пластиковой пыли»
Учёный Уфимского университета рассказал, как уберечь дом от «пластиковой пыли»

Микропластик давно перестал быть проблемой только экологии — сегодня это вопрос личной безопасности каждого. По словам эксперта УУНиТ, полностью исключить полимеры из жизни не получится, но сократить их пагубное влияние на организм вполне реально. И для этого не потребуется глобальных перемен.

Самые коварные источники микропластика скрываются на кухне. При нагревании в пластиковых контейнерах или при контакте с пищей на разделочных досках выделяется огромное количество мельчайших частиц. Алексей Елизарьев советует простое, но действенное правило: если не готовы отказаться от любимого контейнера, хотя бы не разогревайте в нем еду.

«Перекладывайте обед в стеклянную или керамическую посуду. Один этот шаг сокращает попадание микропластика в пищу на 80–90%. Это самое эффективное и бюджетное решение, которое не требует лишних трат», — подчеркивает он.

Специалист рекомендует пересмотреть и бытовые мелочи: заменить поролоновые губки на джутовые мочалки или щетки с натуральной щетиной, а привычные гели для душа — на твердое мыло. При выборе косметики стоит избегать составов с пометками Polyethylene (PE) или Polypropylene (PP), Polyethylene terephthalate (PET) — это искусственные абразивные гранулы.

Особое внимание эксперт обратил на свойство микропластика впитывать токсины, как губка. В воздухе и воде эти частицы собирают тяжелые металлы и пестициды, превращаясь в опасный «коктейль» при попадании в организм.

«Наше тело умеет выводить часть загрязнений, но помощь печени и иммунитету нужна уже сегодня. Отказ от разогрева в пластике — это не борьба за природу, а конкретный вклад в собственное здоровье», — уверяет ученый.

В УУНиТ советуют не устраивать тотальную чистку и не выбрасывать все пластиковые вещи разом, чтобы не создавать лишнего мусора. Лучшая стратегия — постепенная замена по мере износа: переходить на стекло, дерево, сталь и натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть). Например, обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения круп и являются абсолютно безопасной альтернативой.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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