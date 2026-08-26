Учёный Уфимского университета рассказал, как уберечь дом от «пластиковой пыли»

Микропластик давно перестал быть проблемой только экологии — сегодня это вопрос личной безопасности каждого. По словам эксперта УУНиТ, полностью исключить полимеры из жизни не получится, но сократить их пагубное влияние на организм вполне реально. И для этого не потребуется глобальных перемен.

Самые коварные источники микропластика скрываются на кухне. При нагревании в пластиковых контейнерах или при контакте с пищей на разделочных досках выделяется огромное количество мельчайших частиц. Алексей Елизарьев советует простое, но действенное правило: если не готовы отказаться от любимого контейнера, хотя бы не разогревайте в нем еду.

«Перекладывайте обед в стеклянную или керамическую посуду. Один этот шаг сокращает попадание микропластика в пищу на 80–90%. Это самое эффективное и бюджетное решение, которое не требует лишних трат», — подчеркивает он.

Специалист рекомендует пересмотреть и бытовые мелочи: заменить поролоновые губки на джутовые мочалки или щетки с натуральной щетиной, а привычные гели для душа — на твердое мыло. При выборе косметики стоит избегать составов с пометками Polyethylene (PE) или Polypropylene (PP), Polyethylene terephthalate (PET) — это искусственные абразивные гранулы.

Особое внимание эксперт обратил на свойство микропластика впитывать токсины, как губка. В воздухе и воде эти частицы собирают тяжелые металлы и пестициды, превращаясь в опасный «коктейль» при попадании в организм.

«Наше тело умеет выводить часть загрязнений, но помощь печени и иммунитету нужна уже сегодня. Отказ от разогрева в пластике — это не борьба за природу, а конкретный вклад в собственное здоровье», — уверяет ученый.

В УУНиТ советуют не устраивать тотальную чистку и не выбрасывать все пластиковые вещи разом, чтобы не создавать лишнего мусора. Лучшая стратегия — постепенная замена по мере износа: переходить на стекло, дерево, сталь и натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть). Например, обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения круп и являются абсолютно безопасной альтернативой.

Фото: пресс-служба УУНиТ.