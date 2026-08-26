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Здоровье
26 Августа , 06:00

Медики Башкирии напомнили о пользе спорта для здоровья

С 24 по 30 августа 2026 года минздрав России проводит Неделю популяризации активных видов спорта.

Медики Башкирии напомнили о пользе спорта для здоровьяМедики Башкирии напомнили о пользе спорта для здоровья
Медики Башкирии напомнили о пользе спорта для здоровья

Цель мероприятий — замотивировать население к повышению уровня физической активности, популяризировать активный досуг.

Регулярная физическая активность способствует поддержанию оптимального веса, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, улучшает когнитивные способности и психоэмоциональное состояние.

Специалисты рекомендуют несколько простых шагов для увеличения активности. Начните с ежедневных прогулок быстрым шагом.  Старайтесь меньше сидеть — делайте перерывы каждые 30–40 минут. Добавляйте силовые упражнения 2–3 раза в неделю. Найдите приятную для вас активность — танцы, йога, плавание.

— Для того, чтобы узнать, можно ли заниматься физкультурой или спортом при тех или иных заболеваниях, необходимо пройти обследование, так как у каждого человека есть свои возможности выносливости. Подбор физических нагрузок должен быть индивидуальным. Спортивные нагрузки категорически запрещены в случае свежих травм, ушибов, переломов, а также во время обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому, перед тем как начать заниматься физкультурой и спортом, необходимо проконсультироваться с врачом, — подчеркнула врач по спортивной медицине Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Эльза Шаяхметова.

Фото предоставлено клубом "Радость жизни"

Автор:Жанна МИРОНОВА
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